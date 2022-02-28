Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Vatandaşlar ve siyasetten isimler Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılırken son olarak Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı." dedi.

BABUŞKALAR RUS ASKERLERİNE BEDDUA EDİYOR

Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm." diye konuştu. Ukrayna ordusunun envanterinde çok sayıda Bayraktar TB 2 olduğuna işaret eden Yuraş, "Dünyanın en büyük ordusuna karşı bir şansımız olması için tam olarak ihtiyacımız olan şey bu." dedi.

ANA MUHALEFET LİDERİ POROŞENKO'DA SİLAH ALTINA GİRMİŞTİ

Vladimir Zelenski'den önce Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan ve şu an ana muhalefet partisinin liderliğini yapan Petro Poroşenko geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna katılmıştı. Putin'in sadece Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını belirten Poroşenko bu konuyu bütün dünyanın anlaması gerektiğini belirterek "Bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri" ifadelerine yer vermişti. Poroşenko ile beraber muhalefet partisi milletvekilleri de orduya katılmıştı.