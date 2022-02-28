Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
 - Güncelleme:
Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

Ukraynalı siyasetçiler Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet lideri Poroşenko ve partisinin milletvekilleri gönüllü olarak orduya katılırken şimdi de Ukrayna'nın en genç milletvekili Sviatoslav Yuraş, Kiev'i savunmak için silah altına girdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Vatandaşlar ve siyasetten isimler Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılırken son olarak Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı." dedi.

Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

BABUŞKALAR RUS ASKERLERİNE BEDDUA EDİYOR

Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm." diye konuştu. Ukrayna ordusunun envanterinde çok sayıda Bayraktar TB 2 olduğuna işaret eden Yuraş, "Dünyanın en büyük ordusuna karşı bir şansımız olması için tam olarak ihtiyacımız olan şey bu." dedi.

Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

ANA MUHALEFET LİDERİ POROŞENKO'DA SİLAH ALTINA GİRMİŞTİ

Vladimir Zelenski'den önce Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan ve şu an ana muhalefet partisinin liderliğini yapan Petro Poroşenko geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna katılmıştı. Putin'in sadece Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını belirten Poroşenko bu konuyu bütün dünyanın anlaması gerektiğini belirterek "Bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri" ifadelerine yer vermişti. Poroşenko ile beraber muhalefet partisi milletvekilleri de orduya katılmıştı.

Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı

Bilsay Özer
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Savaş, Putin, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Gam Inpla:

Ukrayna'nin bos bos yayinlari itici.Ruzgarda ucusan paltom, gunes gozlugum, kosele ayakkabim ve elinde silahimla sehrin sokaklarinda devriye atiyorum gibi cek panpa :))

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title