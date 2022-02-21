Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor - Haberler
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Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

AA, Fedor Larin - Güncel
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Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliye süreci devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliye süreci devam ediyor.

Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle 18 Şubat'ta tahliyeler başladı.

Rusya- Ukrayna sınırındaki giriş kapılarından her gün binlerce kişi, kara ve tren yoluyla organize şekilde Rusya'nın Rostov bölgesine getiriliyor.

Tahliye edilenlerin bir kısmı, bu bölgenin Taganrog ve Şahtı kentinde oluşturulan kamplara ve yurtlara yerleştirilirken, diğer kısmı Rusya'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.

Donbas'ta tahliye edilenlerin sayısı 90 bine ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 21 bin kişi tahliye edildi.

Böylece, şimdiye kadar Donbas bölgesinden tahliye edilenlerin sayısının 90 bini geçtiği belirtildi.

Yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan 42 bin kişinin, Rusya'nın 40'tan fazla bölgesine yerleştirileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

AA / Fedor Larin - Güncel

Donetsk, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Haberler

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