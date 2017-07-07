Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde ateşkes ihlallerinde artış kaydedildiğini bildirdi.



Gözlem misyonunun çalışmaları hakkındaki bilgilendirme toplantısında Hug, Donbas'taki ateşkes rejiminin ihlaline yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Hug, "Geçen hafta ülkenin doğusunda, çatışmaların yaşandığı bölgede bir önceki haftaya göre ateşkes ihlalleri yüzde 25 arttı. Havan topu, tank ve topçu sistemlerinden açılan ateş sonucunda meydana gelen patlamalar arttı. Patlamaların sayısı 100'den 365'e çıktı." açıklamasını yaptı.



Hug, açılan ateşler sonucunda bölgede bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da 16 Şubat-15 Mayıs 2017 dönemini kapsayan insan hakları durumu raporunda, Donbas'ta hükümet yanlısı güçler ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 777'si sivil 10 bin 90 kişinin öldüğünü, 23 bin 966 kişinin yaralandığını açıklamıştı.