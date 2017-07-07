Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk şehrinde meydana gelen iki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Ria haber ajansına göre, Lugansk şehir merkezinde idare binasına yakın bölgede patlama meydana geldi. Bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında sivillerin de bulunduğu beş kişinin yaralandığı kaydedildi.



Kısa bir süre sonra olay yerine yakın bir bölgede sivil bir otomobilin patlaması sonucu da iki kişinin yaralandığı ifade edildi.



Ukrayna ordusundan bir asker öldü



Öte yandan ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalarda bir Ukraynalı askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Andrey Lısenko yaptığı açıklamada, "Son bir gün içerisindeki çatışmalarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, bir asker ise yaralandı." ifadelerini kullandı.



Geçen ay sonunda başkent Kiev'in merkezinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu Ukrayna Savunma Bakanlığı çalışanı bir istihbarat mensubu hayatını kaybetmiş, olay terör saldırısı olarak nitelendirilmişti.



Kiev'deki patlamanın ertesi günü Donetsk'e bağlı Konstantinovka kentinde aracına bomba yerleştirilen bir Ukraynalı istihbarat görevlisinin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu.