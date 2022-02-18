Ukrayna'nın Doğusunda Topçu Atışında Anaokulu Hedef Oldu

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta bir anaokulu topçu ateşinin hedefi oldu. Ukrayna ordusu, saldırının ardında bölgedeki Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin olduğunu ileri sürdü. Olayda yaralanan olmadı. Anaokulunun hedef olduğu topçu ateşinden kısa bir süre önce de Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerinin, ayrılıkçıların olduğu bölgede 24 saat içinde 4 kez ateş açtığını iddia etmişti. Bölgede gerginlik son dönemlerde tırmanmaya devam ediyor.

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