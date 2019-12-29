Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi
Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı. Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor
29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:45
Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı.
Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com