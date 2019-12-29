Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi
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Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi

Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı. Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor

29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:45
Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi

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Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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