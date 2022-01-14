Ukrayna'nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı - Haberler
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Ukrayna'nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı

Ukrayna'nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak kapatıldı. Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı ve siber polis soruşturma başlattı" dedi.


Ukrayna'nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı

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