Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü - Haberler

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Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü.

- Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Kiev'e yakın noktalar olan Çernihiv ve Irpin'de devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki Desnyanka köyüne sabah saatlerinde roket düştüğü ve roketin Rus askerlerine ait olduğu öğrenildi. Köye düşen Rus roketinin ardından köydeki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve daha güvenli bölgelere gittiği belirtilirken, civar köylere de Rus askerlerine ait roketlerin düştüğü aktarıldı.

Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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