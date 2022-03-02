Ukrayna'nın BM Temsilcisi: "Oylama Rusya'ya güçlü bir mesajdır"

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararın Rusya'ya karşı güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Ukrayna Daimi Temsilcisi, BM Genel Kurul salonu çıkışında, basın mensuplarına oylama sonucunu değerlendirdi.

Oylamada tasarının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kyslytsya, "evet" oyu veren 141 ülkeye teşekkür etti.

Kyslytsya, "Oylama, Rusya Federasyonu'na güçlü bir mesajdır." diyerek, BM Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve özellikle bölgede ortaya çıkan insani sorunlarla ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kyslytsya, bu krizden tek çıkışın yolunun Rusya'nın saldırılarını durdurarak, ülkesinin topraklarından derhal geri çekilmesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Ukrayna'ya verdiği desteğe değinen Kyslytsya, "Konuşmasından çok memnun kaldık. Dinlerken neredeyse ağlayacaktım ama şimdi duygusallık değil karar almanın zamanı." dedi.