Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Rusya'nın saldırılarını 2. Dünya Savaşı başlangıcına benzetti

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 2. Dünya Savaşı başlangıcına benzetti.

Kyslytsya, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü toplanan BM Genel Kurul toplantısında konuştu.

Ukrayna'daki savaşı hiçbir tahrik olmadan Rusya'nın başlattığını herkesin bildiğini söyleyen Kyslytsya, "Bu savaş şu anda sığınakta oturan biri tarafından seçildi. Mayıs 1945'te Berlin'deki sığınakta oturan kişiye ne olduğunu biliyoruz." dedi.

Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile 2. Dünya Savaşı başlangıcı arasında benzerlik bulunduğunu öne sürerek, "Size bir şey hatırlatıyor değil mi? Gerçekten de 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla çok net paralellikler çizilebilir." diye konuştu.

Rusya liderinin dün nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesine de "Bu ne çılgınlık!" şeklinde tepki gösteren Ukrayna Büyükelçisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Eğer kendini öldürmek istiyorsa nükleer silah kullanmaya ihtiyacı yok, yapması gereken şey Mayıs 1945'te Berlin'de sığınaktaki kişinin yaptığıdır." ifadesini kullandı.

-"Ukrayna'yı kurtarırsanız, BM'yi, demokrasiyi kurtarırsınız"

Kyslytsya, BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna saldırılarını derhal durdurması ve koşulsuz geri çekilmesi için sesini yükseltmesinin zaruri olduğunu belirterek, Rusya'nın saldırganlığına katılan ve destek veren Belarus'a karşı da açık olması gerektiğini kaydetti.

Şu anda Ukrayna'da yaşananların Avrupa için acil güvenlik ve insani sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Kyslytsya, diğer ülkeler için de gıda, güvenlik, enerji, finansal piyasalar ve ekonomilerin çöküşü dahil etkisini daha sonra göstereceği konusunda uyardı.

Kyslytsya şunları kaydetti:

"Kayıtsızlıkla karşı karşıyayız, bu olmamalı. Şimdi harekete geçme zamanı. Şu anda kendisinin ve tüm dünyanın özgürlüğü ve güvenliği için en büyük bedeli ödeyen Ukrayna'ya yardım etme zamanı. Ukrayna bu gerilimden sağ çıkamazsa uluslararası barış yaşayamaz. Eğer Ukrayna sağ kalamazsa Birleşmiş Milletler yaşayamaz, hayallere kapılmayın. Ukrayna'yı kurtarırsanız, BM'yi, demokrasiyi kurtarırsınız."

Ukrayna'nın her şeye rağmen Rusya'nın saldırılarına karşı mücadele verdiğini ve şu ana kadar 5 bine yakın askerini öldürdüğünü kaydeden Kyslystsya, Genel Kurul kürsüsünde öldürülen bir askerin üzerinden çıkan annesi ile yazıştığı telefon mesajlarını okudu.