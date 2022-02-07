Ukrayna'nın Belarus Sınırına Rus Askeri Yığınağı - Haberler
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Ukrayna'nın Belarus Sınırına Rus Askeri Yığınağı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya Belarus'un güneyine binlerce asker konuşlandırmış durumda.

Rusya Belarus'un güneyine binlerce asker konuşlandırmış durumda. Uydu görüntüleri de bunu doğruluyor. NATO, bunu son 30 yılın en fazla Rus askeri yığınağı olarak niteliyor. Rusya ve Belarus 10-20 Şubat arasında askeri tatbikat düzenleyecek. Uydu görüntülerinde füzelerle donatılmış askeri birlikler ve savaş uçakları dikkat çekiyor. S-400 hava savunma füzeleri ve nükleer kapasiteli İskander füzeleri de uydu görüntülerinde dikkat çekenlerden

DailyMotion.com - Güncel

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