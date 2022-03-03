Ukrayna'nın başkentinde sivil yerleşim yerleri de Rus bombardımanından zarar görüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir yerleşim merkezinde bulunan bina ve araçlar, Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu hasar gördü. Binaların camları kırıldı, balkonları çöktü. Füze basıncı ve parçalarının etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

AA - Güncel Ukrayna, Kiev, Füze, Rus, Güncel, Haberler