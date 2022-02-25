Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan canlı yayın

Bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent'te sivillerin yaşadığı binaların da bombalandığı öğrenildi.

Dün de Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

İşte patlama seslerinin yankılandığı Ukrayna'dan canlı yayın...