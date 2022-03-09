Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.
Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.
Rusya, Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, Salı günü saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başlanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 13'üncü gününde gece saatlerinde ise Ukrayna'nın başkent Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.
(İHA)
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel