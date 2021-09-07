Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vatandaşların yarısı Kovid-19 aşısı oldu
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vatandaşların yarısı Kovid-19 aşısı oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vatandaşların yarısı Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki halkın yarısı, tek doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki halkın yarısı, tek doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Kiev Şehir İdaresi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Birim Başkanı Valentina Ginzburg, Kiev halkının yüzde 50'sinin ilk doz Kovid-19 aşısını olduğunu söyledi. 2 doz aşı olanların oranının yüzde 46'ya ulaştığını ifade eden Ginzburg, aşı olmak isteyenlerin AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve CoronaVac aşılarından herhangi birini seçebileceğine dikkati çekti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 133 bin 922 kişiye aşı yapılarak toplam aşılananların sayısı 5 milyon 618 bin 796'ya ulaştı.

Ülkede dün 2 bin 197 kişide Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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