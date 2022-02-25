Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.
Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.
Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.
Konutlara düşen roketin korkunç sonucu olduğunu kaydeden Geraşçenko, "Kievli kurtarıcılar Kievlilerin hayatını kurtararak erkekçe görevini yapıyor." paylaşımında bulundu.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
Zaporojya'da sınır muhafızları birliğine roket saldırısı
Öte yandan Ukrayna'nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.