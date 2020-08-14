Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çiçekten heykeller sergisi düzenlendi
Çiçek heykellerden detaylar Sergiyi dolaşmaya gelenlerin fotoğraf çektirmesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ünlü çizgi film karakterlerinin de temsil edildiği açık hava çiçek sergisi düzenlendi.
14.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:38
Çiçek heykellerden detaylar
Sergiyi dolaşmaya gelenlerin fotoğraf çektirmesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ünlü çizgi film karakterlerinin de temsil edildiği açık hava çiçek sergisi düzenlendi. Ziyaretçilerin, Shrek, Rapunzel, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Alaaddin, Minions, Mickey Mouse gibi sevilen karakterlerin çiçek temsilleri ile fotoğraf çektirebildiği sergide, 300 binden fazla çiçek kullanıldı. Kimisi 5 metreden büyük çiçekten heykeller görenleri büyüledi.
Kaynak: AA