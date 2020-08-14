Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çiçekten heykeller sergisi düzenlendi Çiçek heykellerden detaylar Sergiyi dolaşmaya gelenlerin fotoğraf çektirmesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ünlü çizgi film karakterlerinin de temsil edildiği açık hava çiçek sergisi düzenlendi.

Çiçek heykellerden detaylar

Sergiyi dolaşmaya gelenlerin fotoğraf çektirmesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ünlü çizgi film karakterlerinin de temsil edildiği açık hava çiçek sergisi düzenlendi. Ziyaretçilerin, Shrek, Rapunzel, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Alaaddin, Minions, Mickey Mouse gibi sevilen karakterlerin çiçek temsilleri ile fotoğraf çektirebildiği sergide, 300 binden fazla çiçek kullanıldı. Kimisi 5 metreden büyük çiçekten heykeller görenleri büyüledi.

Kaynak: AA