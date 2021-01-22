Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Birlik Günü kutlandı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Birlik Günü kutlandı

22.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:14
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Birlik Günü kutlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesinin kutlandığı Birlik Günü dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesinin kutlandığı Birlik Günü dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Törene, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal, Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, törende Ukrayna ulusal hareket liderlerinden Mihayl Huruşevskiy'nin anıtına çelenk bıraktı.

Ülkede 1999'dan beri resmi olarak kutlanan Birlik Günü'nde, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesi kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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