Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Rustamov, Vali Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Tavlı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ukraynalı turistleri Muğla'ya davet eden Tavlı, kentin huzurlu ve güvenli olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında kentte güvenli tatil hizmeti sunan nitelikli konaklama tesislerinin bulunduğunu vurgulayan Tavlı, Ukrayna'dan ve diğer ülkelerden gelen misafirlerin Muğla'da en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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