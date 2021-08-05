Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'dan AA'ya ziyaret Açıklaması
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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'dan AA'ya ziyaret Açıklaması

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'dan AA'ya ziyaret Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, AA'nın doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğini Manavgat ve Muğla'daki orman yangınlarında bir kez daha gösterdiğini belirterek, içeriği dolu haberleri ve zengin görseliyle tüm dünyayı bilgilendirdiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, AA'nın doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğini Manavgat ve Muğla'daki orman yangınlarında bir kez daha gösterdiğini belirterek, içeriği dolu haberleri ve zengin görseliyle tüm dünyayı bilgilendirdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Rustamov, burada ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadeleyi ve gelişmeleri AA'dan takip ettiklerini belirten Rustamov, "AA doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğini bu yangınlarda bir kez daha göstermiş oldu. İçeriği dolu haberleri ve zengin görseliyle tüm dünyayı bilgilendiriyor. Türkiye'deki orman yangınlarını yakından takip ediyoruz. Bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz. Ukrayna her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, Rustamov'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'de ve Dünyada 100 Yıl" isimli kitabını hediye etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'dan AA'ya ziyaret Açıklaması
Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'dan AA'ya ziyaret Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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