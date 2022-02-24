Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "Durum şu an kontrol altında. - Haberler
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "Durum şu an kontrol altında.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "Durum şu an kontrol altında.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımı ile bu savaşı da kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bugünü hiçbir zaman unutmayın. Çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Ankara, Politika, Haberler

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