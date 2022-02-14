Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz

ANKARA (DHA) - ADANA'da oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı'nın açılışına katılan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun, Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Bu durumun barışçıl şekilde çözülmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek bu durumu bitirir" dedi.

Adana'da geçen yıl temmuz ayında Sarıçam ilçesi Gökbuket köyünde orman yangını olan alana Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü, Ukrayna Hayat Vakfı, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğinde küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması ve yanan orman alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alana 10 bin fidan dikildi. Hatıra ormanının açılışına Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OGEM-VAK Genel Müdürü Mustafa Akkız, Hayat Vakfı Başkanı Guyana Yüksel'in yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlikte, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği ile Akdeniz Ukrayna Derneği'nin yöresel şarkılar eşliğindeki gösterisinin ardından 10 bin fidan dikildi.