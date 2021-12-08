Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereler, özellikle Ukrayna sınırında var olan ve genel olarak bölgeyle ilgili ele alınan konular, bunun da son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Ukrayna'nın bu konuyla alakalı tutumu çok basit ve anlaşılır. Biz barışı destekliyoruz ve mevcut durumu barışçıl yöntemlerle çözmekten yanayız." dedi.

Bodnar, termal bir otelde düzenlenen Türkiye- Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nun ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi nasıl değerlendirdiği şeklindeki soru üzerine Bodnar, Ukrayna ile Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki çok önemli iki ülke olduğunu söyledi.

"Sadece diyalog ve müzakere yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşacağımıza inanıyoruz"

Ukrayna ve Türkiye'nin güvenliğinin, bölgenin de güvenliğini sağladığını dile getiren Bodnar, şöyle konuştu:

"ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereler, özellikle Ukrayna sınırında var olan ve genel olarak bölgeyle ilgili ele alınan konular, bunun da son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Ukrayna'nın bu konuyla alakalı tutumu çok basit ve anlaşılır. Biz barışı destekliyoruz ve mevcut durumu barışçıl yöntemlerle çözmekten yanayız. Özellikle diyalog kurmak, Rusya ile sorunlarımızı çözmek konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifi başta olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatifleri için müteşekkiriz. Sadece diyalog ve müzakere yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşacağımıza inanıyoruz ama aynı şekilde emininiz ki; sadece güçlü devletlerin sözünü dinlerler."

Ukrayna'nın şu anda kendisini savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya saldırmaya geçerse biz kendimizi korumaya devam ederiz. Şu an görünen o ki uluslararası toplumun özellikle ara buluculuk yönündeki teklifleri Rusya'dan destek bulamamakta. Bu da demek oluyor ki Kremlin'in özellikle mevcut sorunları çözme ve Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir." dedi.

Bodnar, dün ikinci defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ara buluculuk inisiyatifleri için Türk tarafına teşekkür ederek, "Ukrayna için çok önemli bir inisiyatif, bu da demek oluyor ki bölgede bulunan diğer devletler barışçıl yöntemlerle ve yollarla mevcut sorunu çözmek istiyor. Ukrayna'nın uluslararası sınırlar içinde tanımlanmış toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi Ukrayna'nın kırmızı çizgisidir. Bize göre bunları siyasi ve diplomatik yollarla, yani müzakere yoluyla çözebiliriz." diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğine ilişkin başka bir soru üzerine Bodnar, şunları kaydetti:

"Bir ay önce İstanbul'da SAHA EXPO Fuarı düzenlendi. Bu fuar kapsamında birkaç anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalara istinaden birkaç motor, Baykar Makina'nın üretmiş olduğu ürünler için satın alınacaktır. Şu anda bilindiği gibi Türk ordusunun envanterine alınmış Akıncı'da Ukrayna motorları var. Birinci anlaşma, Akıncı için birkaç motorun satın alınmasıyla ilgili. İkinci anlaşma ise Akıncı için güçlendirilmiş motorun alınmasıyla ilgili. Üçüncü anlaşma ise Ukrayna'daki savaş uçağı motorunu temel alarak Baykar Makina'nın hayata geçirmek istediği reaktif savaş uçağı projesidir. O yüzden aslında pek çok potansiyelimiz söz konusu. Eminim ki teknoloji, Ukrayna'nın tecrübesi Türkiye için de faydalı olacaktır. Sadece savunma sanayi değil sivil havacılıkta, uzay teknolojilerinde, gemi inşasında ve diğer alanlarda da iş birliğimiz bulunuyor."