Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Mardin'de

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Ülkeler arası siyasi diyaloğumuz çok üst seviyede, herhangi bir sorun olmadan gelişmeler devam ediyor. Bu siyasi diyaloğumuzda elde ettiğimiz başarıları somut ekonomik projelere dönüştürme zamanı geldi." dedi.



Büyükelçi Sybiha, beraberinde Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Şanlıurfa Ticaret ve Ekonomi Kulübü aşkanı Mehmet Ulutaş ve bazı davetlilerle geldiği kentte, Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti.



Burada iş adamı ve çiftçi Abdurrahman Kaya'nın yöresel hazırladığı yer sofrasında yemek yiyen Sybiha'ya, yöreye özgü tarım ürünleri hediye edildi.

Daha sonra Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter'i makamında ziyaret eden ve burada bazı iş adamları ile görüşen Sybiha, bir çok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

"Siyasi diyaloğumuz çok üst seviyede"

Bölgede olmaktan ve gördüğü misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Sybiha, şöyle dedi:

"Ülkeler arası siyasi diyaloğumuz çok üst seviyede, herhangi bir sorun olmadan gelişmeler devam ediyor. Bu siyasi diyaloğumuzda elde ettiğimiz başarıları somut ekonomik projelere dönüştürme zamanı geldi. Bu ekonomik işbirliğimizin bir boyutu olarak bölgeler arası işbirliğini görüyoruz. Özellikle bölgesel boyuta, ortak projelerle ve ortak çalışmalarla devam etmeyi düşünüyoruz. Bugün Mardin'deyiz. Bu da Ukrayna'dan gelmek isteyenlere bir mesaj niteliğindedir. Ben güvenlik kaygılarının olmadığını gördüm, hatta buraları çok beğendim. Hem Ukrayna'da çalışan iş adamlarına hem de turistlere buradan seslenmek istiyorum. Siz de buyurun gelin bu bölgeyi kendiniz için keşfedin. Buradaki yerel iş adamlarından da Ukrayna'ya yönelik proje geliştirmeleri yönünde çağrıda bulunmak istiyorum."

"Sadece devletlerimiz değil haklarımız da birbirine yakınlaşıyor"

Eğitim konusundaki işbirliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Sybiha, eğitim görmek isteyen öğrencileri de ülkelerine beklediklerini söyledi.

Mardinlilerin Ukrayna'yı, Ukraynalıların da Mardin'i keşfetmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Sybiha, şöyle devam etti:

"Tabi herkesin bildiği gibi bu bölge için bazı önyargılar mevcut, bu sadece Ukrayna ile alakalı bir durum değil. Hatta Ankara'da yaşayan insanlar bile güvenlik kaygılarıyla ve ön yargılarla bu bölgeye bakıyorlar. Bunun için özellikle kendim bu taraflara gelip görmek, incelemek ve araştırmak istedim. Şuan gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Sadece devletlerimiz değil halklarımız da birbirine yakınlaşıyor. Şuan ülkelerimiz arasında bırakın vize rejimini pasaport rejimi bile uygulanmıyor. Sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı seyahatler yapılabiliyor."

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Öter ise bölgenin bir huzur adası olduğunu, yatırımcıların ve turistlerin gönül rahatlığıyla gelebileceğini belirterek, Ukrayna'dan gelecek yatırımcılara ve turistlere de gönüllerinin her zaman açık olacağını vurguladı.