Ukrayna ile Erciyes arasında turizm işbirliği güçleniyor

Ukrayna Ankara Büyükelçisi kış tatili için Kayseri Erciyes'e gelen soydaşları ile buluştu. Kış turizm başta olmak üzere her alanda güçlü iş birliği vurgusu yaptı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi kış tatili için Kayseri Erciyes'e gelen soydaşları ile buluştu. Kış turizm başta olmak üzere her alanda güçlü iş birliği vurgusu yaptı.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha beraberindeki heyet ile turizm ilişkilerini geliştirmek, sanayi ve ticaret olmak üzere çok yönlü işbirliği sağlamak amacıyla Erciyes A.Ş'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi.

6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'yi gezen, Kültepe-Kanış'i ziyaret eden Büyükelçi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ettikten sonra Erciyes Kayak Merkezi'nde kış tatili için gelen soydaşları ile bir araya geldi. Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı heyete eşlik ederek Erciyes'te yapılan yatırımlar ve sahip olduğu imkanlar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Erciyes'e hayranlığını belirten Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Kayseri'nin tarihine ve kültürüne hayran kaldım. Eğer bu şehri görmeseymişim hayatımda önemli bir boşluk olurmuş. Kayseri şehri gerek ekonomik açıdan gerekse insani ilişkiler açısından Ukrayna'da daha önce değerlendirilmedi. Bizler burada gördük ki yapılması gereken çok şey var. Turizm başta olmak üzere her alanda daha güçlü işbirliği yapabiliriz. Ukrayna'dan özellikle Erciyes'e kayak tatili için gelen çok fazla vatandaşımızı burada görmekten büyük mutluluk duyduk. Soydaşlarımız ile de bir araya gelme imkanımız oldu. Onların burada bulunan imkanlardan daha fazla faydalanmaları konusunda telkinlerde bulunduk. Kendileri Erciyes'te keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler. Bizleri Erciyes'e davet edip yaşatmış olduğunuz bu unutulmaz gün için teşekkür ederiz. Kayseri tekrar ziyaret edeceğime emin olduğum bir şehir; sizler de artık bizim dostumuzsunuz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da "Son dört yıldan bu yana kış turizmi temelinde Ukrayna ile başlatmış olduğumuz çalışmalar gayet iyi gidiyor. Kiev'den haftada bir başlayan uçak seferleri Odessa, Harkov, Zaporijya gibi şehirlere de yayıldı. Misafirlerimiz hem charter seferler ile hem de kendi imkanları ile bölgemize yoğun olarak geliyorlar. Erciyes'in bilinirliği Ukrayna'da her geçen yıl daha da artıyor. Ukrayna ile yaptığımız bu faydalı işbirliği Büyükelçimizin gelmesi ile birlikte taçlandı. Bundan sonraki süreçte büyükelçiliğin de bu sürece dahil olmasıyla hem turizmde hem de sanayi, ticaret alanlarında çok daha güzel işler yapacağımıza eminiz. Biz burada şehrimizin ve ülkemizin Ukrayna halkları ile güzel ilişkiler kurması için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Tourism Today