Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, CoronaVac aşısını tereddüt etmeden yaptırdığını belirtti
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, CoronaVac aşısını tereddüt etmeden yaptırdığını belirtti

15.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:50
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, CoronaVac aşısını tereddüt etmeden yaptırdığını belirtti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, tereddüt etmeden eşiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısını yaptırdıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, tereddüt etmeden eşiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısını yaptırdıklarını duyurdu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Sybiha, sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve doktorların tavsiyelerine uyduklarını kaydetti.

Sybiha, "Bu kararı alırken tereddüt etmedik çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki tüm misyonlara gönüllülük esası üzerine aşı imkanı sağlanacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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