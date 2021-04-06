Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın katılımıyla "Gezegenin Yeşillendirilmesi Projesi" kapsamında Ankara'da fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın katılımıyla "Gezegenin Yeşillendirilmesi Projesi" kapsamında Ankara'da fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Ukrayna ve Kırım için sembolik önem taşıyan leylak, söğüt, kestane, servi ve ardıç fidanları, Ukrayna Caddesi üzerindeki Üç Fidan Parkı'na dikildi.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, dikilen bu fidanların Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım bölgesinin bir gün mutlaka özgür kalacağını simgelediğini belirtti.

Sybiha, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda Ankara'da Ukrayna Parkı'nın açılarak orada da yeşillendirme çalışmalarında bulunacaklarını kaydetti.

"Türkiye-Ukrayna arasında var olan dostluk, bu kökler temelinde güçlenmeye devam edecek"

Etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sybiha, şunları kaydetti:

"Bugün fidanlarımızı Ukrayna ve Kırım için son derece sembolik bir caddenin üzerindeki bu güzel parkta dikmiş olduk. Ukrayna için leylak, söğüt, meşe, kestane ve kartopu ağaçları, Kırım Tatarları içinse servi ve ardıç ağaçlarını diktik. Bu ağaçların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bunları efsanelerimizde ve masallarımızda da görebiliyoruz. Bu yüzden bunlar kendiliğinden bir semboldür."

Sybiha, dikilen bu fidanların aynı zamanda Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun da sembolü olduğuna işaret ederek "Bu ağaçlar kök salmaya başladığında, Türkiye-Ukrayna arasında var olan dostluk da bu kökler temelinde güçlenmeye devam edecek." dedi.

Ukrayna'dan özel olarak getirilen bu fidanların Ankaralıları da mutlu etmesini temenni ettiğini belirten Sybiha, "Bildiğiniz gibi, Odessa'da bir İstanbul Parkı açılmıştı ve şimdi o park, Odessa sakinleri arasında çok popüler. Bu tür etkinlikler iki ülke insanının birbirini daha yakından tanımasına ve keşfetmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sybiha, deniz şehri olan Odessa'dan İstanbul'a bir "dostluk çapası" hediye edilmesinin planlandığını da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan İbrahim Tatlıses Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:07:55. #1.14#
title