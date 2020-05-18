Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybhia'dan "Kırım Tatar sürgünü" mesajı Açıklaması Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybhia, "Kırım, Ukrayna'dır.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybhia, "Kırım, Ukrayna'dır. Kırım, Kırım Tatarları'nın vatanıdır. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye, yaşasın Kırım!" ifadelerini kullandı.

Sybhia, Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda, "Kırım Tatar halkının 1944 sürgünü bir insanlık suçu ve soykırımdır. Stalin rejiminin zaman tanımayan korkunç cinayetidir. Bu facianın matem gününde sürgün kurbanlarını anıyoruz." dedi.

Ukrayna halkının bu acıyı anladığını ve paylaştığını belirten Sybhia, şunları söyledi:

"Kırım'ın Rusya tarafından işgali sonucunda Kırım Tatarları Moskova'nın işgalci hükümetinin ana hedefi haline geldi. Kırım'ı sadece ortak çabalarla kurtarabiliriz. Kırım Ukrayna'dır. Kırım, Kırım Tatarlarının vatanıdır. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye, yaşasın Kırım!"

Kaynak: AA