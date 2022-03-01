Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri)

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Müzakere, Ukrayna, Ankara, Rus, Politika, Haberler

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