Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Müzakere, Ukrayna, Ankara, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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