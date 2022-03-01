Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Montrö Sözleşmesi) "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız.... - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Montrö Sözleşmesi) "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız....

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Montrö Sözleşmesi)

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Montrö Sözleşmesi) "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna'da savaş devam ediyor.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Montrö Sözleşmesi) "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Rusya'nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Montrö Sözleşmesi, Türkiye, Ukrayna, Ankara, Politika, Haberler

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