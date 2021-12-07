Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kütahya'da konsolosluk ofisinin açılışına katıldı

KÜTAHYA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna- Türkiye ilişkileri sadece hükümetler arası anlaşmalarla değil aynı zamanda iş dünyası arasında kurulacak temaslar sayesinde daha da güçlü olacaktır." dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral'ın Kütahya Fahri Konsolosu olarak atanması ve konsolosluk ofisinin açılış törenine katılan Bodnar, burada yaptığı konuşmada, fahri konsolosun, temsil ettiği ülkenin tanıtımını ve o ülkenin vatandaşlarının menfaatlerinin korunmasını sağladığını söyledi.

Bu görevlerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş temasları ve özellikle bölgeler arasındaki iş birliğinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirten Bodnar, şunları kaydetti:

"Fahri konsolosumuzun da bu yönde çalışacağından hiç şüphem yok. Ayrıca belirlemiş oldukları hedefleri de şimdiden çok hoşuma gitti. Çünkü sayın cumhurbaşkanlarımızın belirlemiş oldukları ticaret hacmini aşarak 10 milyar dolar yerine 20 milyar dolar demiştir. Ukrayna-Türkiye ilişkileri sadece hükümetler arası anlaşmalarla değil aynı zamanda iş dünyası arasında kurulacak temaslar sayesinde daha da güçlü olacaktır."

Bodnar, ilk kez geldiği Kütahya'da sıcak bir şekilde karşılandığını, bu durumun ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Ülkesinden Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi için gayret göstereceğini vurgulayan Bodnar, "Ukrayna'dan buraya daha fazla turist getireceğiz, bu bölgeden de Ukrayna'ya daha fazla turistin gitmesini sağlayacağız. Rusya'dan gelen tehditlere rağmen ekonomimiz gelişmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye ile var olan ilişkilerimiz sayesinde özellikle savunma sanayisindeki kapasitemiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Erkan Güral da kurulacak ticaret köprüsü ile Ukrayna ve Türkiye'deki girişimcileri bir araya getirerek aralarında iş birliği kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Ukrayna'nın Kütahya Konsolosluk Ofisi'nin açılışının ardından Güral'a Fahri Konsolosluk Belgesi takdim edildi.