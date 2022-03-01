Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz.
ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika