Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

29.10.2020 07:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:01
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı. Büyükelçi Sybiha, "Bu akşam itibariyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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