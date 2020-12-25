Ukrayna'nın 55 yıllık köprü hayalini Türkler 8 ayda gerçekleştirdi
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Ukrayna'nın 55 yıllık köprü hayalini Türkler 8 ayda gerçekleştirdi

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:05
Ukrayna'nın 55 yıllık köprü hayalini Türkler 8 ayda gerçekleştirdi

Ukrayna'daki Türk firması 55 yıldır üzerinde düşünülen köprüyü 8 ayda yaptı.

Ukrayna'daki Türk firması 55 yıldır üzerinde düşünülen köprüyü 8 ayda yaptı. Projenin ilk etabı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla kullanıma açıldı.

Ukrayna'da uzun yıllardır faaliyet gösteren inşaat şirketi Onur Group, Zaporijya kentinde 55 yıldır düşünülen köprüyü inşa etti. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Zaporijya kentine ziyaret gerçekleştirerek Türk firmasının yaptığı Zaporijya Köprüsü'nün açılışına katıldı. Açılışta köprünün 1965'ten beri yapılmasının planlandığını ifade eden Zelenskiy, Nisan ayında başlayıp 8 ay gibi kısa bir sürede açılış gerçekleştiren Türk iş adamlarına övgüler yağdırdı.

Tamamı 9.1 kilometrelik 27 köprüden oluşan projenin ilk etabı olan 2.3 kilometrelik kısmı tamamlanarak Zelenskiy'nin katılımıyla kullanıma açılmış oldu.

"Yolları yapan Başkan olarak anılmak istiyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir hedef koymuş ve başkanlığı bittikten sonra arkasından, "Ukrayna'daki yolları yapan Başkan" olarak anılmak istediğini söylemişti. Bu hedefine ulaşmak için ülkedeki en büyük altyapı projelerine imza atan Zelenskiy, birçok kez Türk firmalarına da övgüler yağdırmıştı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde de Türk altyapı ve telekomünikasyon firmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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