Ukrayna'nın 2021 Yılı Hububat Hasadının 75,8 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor
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Ukrayna'nın 2021 Yılı Hububat Hasadının 75,8 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor

Ukrayna'nın 2021 Yılı Hububat Hasadının 75,8 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Ukrayna Tarım bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın 2021 yılı hububat hasadının, olumlu hava koşulları nedeniyle yaklaşık %17 artarak 75, 8 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Ukrayna Tarım bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın 2021 yılı hububat hasadının, olumlu hava koşulları nedeniyle yaklaşık %17 artarak 75, 8 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Reuters tarafından edinilen verilere göre, şimdiden başlayan hasat sonunda 37, 1 milyon ton mısır, 28, 5 milyon ton buğday, 8, 3 milyon ton arpa, 600 bin ton bezelye ve 500 bin ton yulaf rekoltesi öngörülüyor.

Kaynak: reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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