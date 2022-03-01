Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? Ukrayna ne zaman kuruldu?

Ukrayna ne zaman bağımsız oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Ukrayna ne zaman kuruldu?

UKRAYNA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Ukrayna, 24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsız oldu.

Ukrayna Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² (576.604) yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Ukrayna yasama, yürütme ve yargının ayrı olduğu, yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir üniter devlettir. Başkenti ve en büyük şehri Kiev'dir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Ukrayna, yedek ve yarı askerî güçler de hesaba katıldığında Rusya'dan ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki en büyük üçüncü silahlı kuvvetlere sahiptir.

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