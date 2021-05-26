Ukrayna NATO zirvesine davet edilmediği için tepkili
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Ukrayna NATO zirvesine davet edilmediği için tepkili

Ukrayna NATO zirvesine davet edilmediği için tepkili
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan hareketlerinin olduğu bir dönemde 14 Haziran'daki NATO zirvesine davet edilmemelerini anlamadıklarını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan hareketlerinin olduğu bir dönemde 14 Haziran'daki NATO zirvesine davet edilmemelerini anlamadıklarını belirtti.

Kuleba, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Müttefiklerinin Transatlantik Birliğini görüşmek için kapalı toplantı gerçekleştirme isteğini anladıklarını söyleyen Kuleba, şöyle devam etti:

"Bunun örneklerini gördük, 2017'de Brüksel'de mesela. Ama doğruyu söylemek gerekirse, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'ya ve üyelere karşı saldırgan hareketlerinin olduğu, Çekya'daki olaylardan bahsediyorum, bir dönemde nasıl kapalı bir toplantı gerçekleştirilir, nasıl Ukrayna'nın da dahil olduğu bir format bulunmaz gerçekten anlamıyoruz."

Kuleba, 2008 NATO Bükreş zirvesinden bu yana "açık kapı politikası" için minnettar olduklarını ancak bunun üzerinden 13 sene geçtiğini ve sıradaki adımın Üyelik Hareket Planı olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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