Ukrayna, NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırmasını istiyor
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Ukrayna, NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırmasını istiyor

25.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:24
Ukrayna, NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırmasını istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, Ukrayna'nın, NATO güçlerinin Karadeniz'de varlığını artırmasını istediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, Ukrayna'nın, NATO güçlerinin Karadeniz'de varlığını artırmasını istediğini belirtti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Stoltenberg, Ukrayna ile NATO arasındaki iş birliğini telefonda görüştü.

Stoltenberg'in Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediğini duymaktan memnun olduğunu ifade eden Zelenskiy, üyelik yolunda reformları gerçekleştirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, NATO ile iş birliğinin Karadeniz'de güvenliği sağlamadaki önemine dikkati çekerek, Ukrayna'nın NATO güçlerinin Karadeniz'de varlığını artırmasını istediğini kaydetti.

Stoltenberg de ittifakın Karadeniz'de varlığını artırmaya başladığının ve buna devam etmek için çalışacaklarının altını çizerek, NATO ve müttefiklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ikili ilişkiler temelinde desteğini artırması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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