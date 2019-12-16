Ukrayna Minsk anlaşmalarında revizyon istiyor

16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının eksiklikleri bulunduğunu ve revizyon yapılması gerektiğini söyledi.

Pristayko, Ukrayna Bağımsız Haber Ajansına (UNIAN) yaptığı açıklamada, Minsk anlaşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın kırmızı çizgileri geçmeyeceğini anlamadığını vurgulayan Pristayko, "Rusya, bunu anlamış olsaydı, konuşma şekli ve sonuçlar farklı olurdu. Rusya, yaklaşık 5 senedir aynı pozisyonda kalmaya devam ediyor." dedi.

Pristayko, Ukrayna'nın federalleşmeyeceğini vurgulayarak, "Ukrayna üniter bir devlet. Bu, Ukrayna Anayasası'nda değişmez madde." diye konuştu.

"Minsk anlaşmaları gerçek dışı"

Minsk anlaşmalarında düzeltmelerin yapılması konusunda ısrar ettiklerine dikkati çeken Pristayko, "Israr ediyoruz fakat Rusya, düzeltmelerin yapılması konusunda herhangi bir rıza göstermiyor. Onlar, ancak anlaşmaların uygun yerlerini okuyor." ifadesini kullandı.

Pristayko, Ukrayna'nın bazı konularda taviz vermeyeceğini vurguladı.

Minsk anlaşmalarında herhangi bir değişikliğin olmaması halinde durumun çözülemez noktaya varacağına işaret eden Pristayko, "Minsk anlaşmaları gerçek dışı. Anlaşmalarda terminolojik ve kronolojik eksiklikler var. Mesela tarihler eskidi. En azından gerekli adaptasyon değerlendirilebilir. Ayrıca anlaşmaların yeniden yapılandırılması da önemli fakat ne Ukrayna ne Rusya ne de uluslararası toplum Minsk anlaşmalarını tam olarak gözden geçirmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA