Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ukrayna limanlarında bekleyen, Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak Denizi limanları hariç devam etmektedir."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

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