Ukrayna lideri Zelenskiy orduya moral vermek için Donbas'a gitti
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Ukrayna lideri Zelenskiy orduya moral vermek için Donbas'a gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy orduya moral vermek için Donbas'a gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti.

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Askeri Komite Başkanı Ukrayna'da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. 

Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çalışma ziyaretinin başladığı bildirildi. Zelenskiy'nin, son dönemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri ziyaret edeceği, Ukraynalı liderin ayrıca moral vermek amacıyla bölgedeki askerlerle bir araya geleceği aktarıldı. 

BÖLGEDE GERGİNLİK SÜRÜYOR 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün gece yarısından 07.00'de kadar beş kez ateşkes ihlali yaptığı, açılan ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NATO'DAN KİEV'E ÜST DÜZEY ZİYARET 

Öte yandan Batılı devletlerin Ukrayna'ya desteği sürerken, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zelenskiy'nin, NATO'ya "Rusya saldırganlığı karşısındaki desteğinden ötürü" teşekkür ettiği belirtildi. 

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına, ayrıca Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "geniş çaplı" provokasyona hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin "tehdit oluşturmadığını" açıklamıştı.


- Kıev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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