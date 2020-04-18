Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiası
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Ukrayna, DHA, Güncel

Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiası

Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiasıDeniz BERKTAYKİEV, (DHA) - Ukrayna son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından suikast iddiaları ile sarsıldı.

18.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:47
Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiası

Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiası

Deniz BERKTAYKİEV, (DHA) - Ukrayna son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından suikast iddiaları ile sarsıldı.Ukrayna güvenlik ve istihbarat teşkilatı SBU'da görevli general, Rusya hesabına casusluk yaptığı suçlamasıyla önceki gün gözaltına alındı. Valeri Şaytanov'un Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'u, öldürme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

Ukrayna güvenlik ve istihbarat teşkilatı SBU'da görevli general, Rusya hesabına casusluk yaptığı suçlamasıyla önceki gün gözaltına alındı. Valeri Şaytanov'un Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'u, öldürme hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat birimlerinin kendilerine verdiği bilgilere göre, General Şaytanov'un, Rus istihbarat birimlerinden aldığı talimat doğrultusunda, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'u öldürme hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

'ABD İSTİHBARATI BİZE YARDIMCI OLDU'

General Şaytanov'un Rus Güvenlik ve İç İstihbarat Teşkilatı (FSB) ile sürekli temas halinde olduğunu ve sürekli gittiği yurtdışı seyahatlerinde FSB ajanları ile irtibata geçti belirtildi. Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, diğer taraftan ABD'li ve Avrupalı istihbarat birimlerinin, yurtdışındaki Rus ajanlarını takip ettiklerini, böylelikle Şaytanov'un Rus ajanları ile ilişkisini tespit ederek bunu Ukrayna istihbarat birimlerine aktardıklarını kaydetti.

GENERAL ŞAYTANOV KİM

General Şaytanov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna istihbarat birimleri tarafından gözaltına alınmış ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ukrayna makamları, General Şaytanov'un Rus ve Ukrayna istihbarat birimleri arasında irtibatın henüz devam ettiği 2013-2014 yıllarında Rusya makamları tarafından ikna edilmiş olabileceğini ve Şaytanov'un, Ukrayna'ya ilişkin çok sayıda devlet sırrını Rusya'ya ilettiğini dile getiriyor.

Ukrayna'lı generalden bakana suikast iddiası

Kaynak: DHA

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