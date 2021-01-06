Ukrayna, Lavrov'un iade ettiği tarihi ikonayı Bosna Hersek'ten geri istiyor
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Ukrayna, Lavrov'un iade ettiği tarihi ikonayı Bosna Hersek'ten geri istiyor

06.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:06
Ukrayna, Lavrov'un iade ettiği tarihi ikonayı Bosna Hersek'ten geri istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen ay Bosna Hersek ziyaretinde Sırp lider Milorad Dodik tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hediye edilen ve Ukrayna'dan çalındığı iddiaları üzerine Lavrov tarafından geri verilen yaklaşık 300 yıllık tarihi ikonanın ülkesine iade...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen ay Bosna Hersek ziyaretinde Sırp lider Milorad Dodik tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hediye edilen ve Ukrayna'dan çalındığı iddiaları üzerine Lavrov tarafından geri verilen yaklaşık 300 yıllık tarihi ikonanın ülkesine iade edilmesini istedi.

Kuleba, Twitter'tan yaptığı paylaşımda, ikonanın Rus diplomatların bile elini yaktığını ve iade edildiğini ancak ikonayı Lavrov'a hediye eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Dodik'in "yalan söylemeye devam ettiği"ni belirtti.

Kuleba, ikonanın Ukrayna'ya geri verilmesi taleplerinin devam ettiğini kaydetti.

Bosna Hersek Savcılığı inceleme başlatmıştı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Dodik, 14-15 Aralık 2020'de Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov'a tarihi ikonayı hediye etmişti.

Fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından Ukrayna'nın Saraybosna Büyükelçiliği, söz konusu ikonanın kendilerine ait olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna makamları, yaklaşık 300 yıllık ikonanın Lugansk bölgesine ait olduğunu ve üzerindeki mühürden bunun görülebileceğini belirtirken, yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar üzerine Bosna Hersek Savcılığı da inceleme başlatmıştı.

Rusya, kaynağının araştırılması için ikona'yı 23 Aralık'ta Bosna Hersek'e iade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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