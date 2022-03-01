"Ukrayna Krizi Türkiye'nin Enerji Faturasını Arttıracak"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, Türkiye'nin her iki ülkeyle yakın ilişkiler içinde olduğu sektörler açısından tedirginlik yaratıyor. Enerji uzmanları Türkiye'nin doğalgaz ve petrolde Rusya'ya bağımlı olması nedeniyle enerji faturasının hızlı bir şekilde yükseleceğini söylüyor

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