Ukrayna krizi, İsveç'in dönem başkanlığında da AGİT için önceliğini koruyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dönem başkanlığında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin Ukrayna'ya olduğuna dikkati çekerek, "Bu da AGİT'in Ukrayna'daki duruma verdiği önemi ve önceliğini koruduğunu gösteriyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dönem başkanlığında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin Ukrayna'ya olduğuna dikkati çekerek, "Bu da AGİT'in Ukrayna'daki duruma verdiği önemi ve önceliğini koruduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Linde çevrimiçi ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kuleba, Linde ile Donbas'taki çatışmanın çözümüne ilişkin detaylı görüşme yaptıklarını belirterek, Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunda Rusya tarafının tutumuna yönelik görüşlerini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Ülkesinin 2019'da Paris'te gerçekleşen Normandiya Formatı Zirvesi'nde alınan kararlar kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatan Kuleba, ancak Rusya tarafından aynı şeyi görmediklerini ifade etti.

AGİT İsveç dönem başkanlığının çatışmanın çözümünde önemli rol oynayacağını ve Üçlü Temas Grubunda, Rusya tarafının daha yapıcı tutum sergilemesini umduklarını belirten Kuleba, 2021'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı konusunun AGİT'in gündeminin merkezinde olacağı için teşekkür etti.

Kuleba, yarın Linde'yle duruma ilişkin gözlem yapmak için Donbas bölgesini ziyaret edeceklerini aktardı.

Bu ziyaret Ukrayna'daki duruma verilen önemi gösteriyor

Linde, AGİT Dönem Başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk yurt dış ziyaretinin Ukrayna'ya olduğuna dikkati çekerek, "Bu da AGİT'in Ukrayna'daki duruma verdiği önemi ve önceliğini koruduğunu gösteriyor." dedi.

27 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararıyla Donbas'taki çatışmaların azalmasını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Linde, "Ukrayna tarafının bundaki payı daha çok övgüyü hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Linde, geçen hafta Donetsk'te 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesinin üzücü olduğunu vurgulayarak, asker için taziyelerini sundu.

Ülkesinin AGİT Başkanlığı döneminde önceki başkanlar gibi Kırım dahil Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü kapsamında sorunun barışçıl çözümü için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Linde, Minsk Anlaşması, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu kapsamında çalışmaların devam etmesinin önemine değindi.

Linde, Paris'te gerçekleşen Normandiya Formatı Zirvesinde alınan yeni giriş-çıkış noktalarının açılması, esir takası, bölgeyi mayından arındırma kararlarının gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı