Ukrayna Krizi: ABD Rusya'yı Ukrayna'yı işgal için sahte bir bahane planlamakla suçladı

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Ordusu'nu haksız bir şekilde Moskova destekli ayrılıkçılara ya da Rusya'nın kendisine bir saldırıyla suçlayarak, Ukrayna'yı işgal etme bahanesi üretmeyi planladığını söyledi.

Rusya'nın değerlendirdiği bir seçeneğin, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu sahte bir saldırı düzenleyip, bunu filme almak olduğu söyleniyor.

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı yığınaktan kaygılı.

Rusya ise işgal iddialarını reddediyor ve askerlerin tatbikatlar için gönderildiğini söylüyor. Şu anda bölgede 100 bin dolayında Rus askeri bulunuyor.

Gerilim, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Donbas bölgesindeki kanlı bir isyanı desteklemesinden sekiz yıl sonra yeniden arttı.

Washigton yönetiminden üst düzey yetkililer, Rus güvenlik güçleri tarafından planlandığı iddia edilen operasyonda, Ukrayna makamlarına karşı öfke oluşturmak için, ülkenin doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki sivil kayıp görüntülerinin yayımlanabileceğini belirtti.

Yetkililer, bunun Ukrayna'ya karşı bir saldırıyı meşru kılmak için kullanılabileceğini savundu. Ayrıca, planda sahte bir saldırı düzenlemek ve bunun görüntülerini almanın bulunabileceği belirtildi.

Söz konusu yetkililere göre kayıtta cesetler, yıkılmış mekanlar ve Ukrayna Ordusuna ait sahte malzeme, Türk yapımı insansız hava araçları ve Rusça konuşan yas tutanları canlandıran oyuncular yer alabilecek.

Ancak yetkililer, bunun Rusya'nın değerlendirdiği seçeneklerden sadece biri olduğunu ve "Rusya'yı atmaya attığı bu hamleden caydırmak için" bunu kamuoyuna açıkladıklarını vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Amerikan istihbaratında "Rusya'nın herhangi bir kışkırtma olmadan takındığı saldırgan tutum ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak için gizli faaliyetleriyle ilgili net ve şoke edici kanıtlar olduğunu" söyledi.

Truss yazılı açıklamasında "Egemen, demokratik bir ülkeye karşı saldırgan niyetler tamamiyle kabul edilemez ve en güçlü ifadelerle kunuyoruz. İngiltere ve müttefiklerimiz Rus hilelelerini ve propagandasını ortaya çıkartmaya devam edecek" odedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise iddialara "Bu bir ilk değil. Benzer bir şey daha önce de söylenmişti ama bir şey çıkmamıştı" yanıtını verdi.

İddialar, ABD'nin Avrupa'daki NATO müttefiklerine takviye asker yollanacağını açıklamasından bir gün sonra ortaya çıktı.

Rusya ABD'nin bu kararının "yıkıcı" olduğunu söylemiş ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusundaki kaygılarını haklı çıkarttığını belirtti.