Ukrayna, Kovid-19 nedeniyle Hindistan'a insani yardımda bulunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yüksek olan Hindistan'a insani yardım göndereceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yüksek olan Hindistan'a insani yardım göndereceklerini duyurdu.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın önceden kendilerine yardım ettiği gibi Ukrayna'nın da Hindistan'a Kovid-19'la mücadelede yardımda bulunacağını kaydetti.

Hindistan'a insani yardım tedarikine ilişkin kararnameyi imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Serum Institute India ve Cyrus Poonawalla'ya yurt dışına satışı tekrar başladığında CoviShield aşısını tedarik etmek için Ukrayna'yı öncelikli ülkelerden birisi olarak belirlediği için teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz