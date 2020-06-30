Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor
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Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ikinci dalgasına hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "En kötü senaryodan kaçınabileceğimizi umuyorum. Sağlık sisteminin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor
30.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:17

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

"EN KÖTÜ SENARYODAN KAÇINABİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Zelenskiy, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanelerde yatak sayısının azaldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bu gidişatla ikinci dalgaya hazırlığın yapılması gerekiyor. En kötü senaryodan kaçınabileceğimizi umuyorum. Sağlık sisteminin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

TEDBİRLER TEKRARDAN GELEBİLİR

Zelenskiy, hastanelerdeki yatak sayısının yükseltilmesi gerektiğine dikkati çekti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ülkenin bazı kentlerinde toplu ulaşımın yeniden durdurulabileceğini ve karantinanın sertleştirebileceğini dile getirdi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Kovid-19 nedeniyle 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 44 bin 334, iyileşen sayısı da 19 bin 115 olarak açıklanmıştı. Salgının hızla yayılması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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