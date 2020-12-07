Ukrayna: "Korona aşılarını en son tedarik eden ülkelerden olmayacağız"
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Ukrayna: "Korona aşılarını en son tedarik eden ülkelerden olmayacağız"

07.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:41
Ukrayna:

Ukrayna, tüm dünyanın almak için sıraya girdiği korona virüs aşısını en son temin eden ülkelerden olmayacaklarını açıkladı.

Ukrayna, tüm dünyanın almak için sıraya girdiği korona virüs aşısını en son temin eden ülkelerden olmayacaklarını açıkladı.

Ukrayna, dünyadaki diğer ülkeler gibi korona virüs aşısını bir an önce temin etmek için sırada bekleyen ve yoğun diplomatik süreç yürüten ülkeler arasında yer alıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, yürütülen bu diplomatik süreçte, aşıyı temin edecek ülkeler arasında sonda değil ilk sıralarda yer alacaklarını duyurdu.

Bakan Kuleba tarafından yapılan açıklamada, "Aşı konusundaki görüşmeler Devlet Başkanı, Bakanlıklar ve Elçiliklerimiz düzeyinde devam ediyor. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Aşı sırasında sonlarda kalmayacağız. Almanya ve ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak daha birkaç hafta önce aşı resmiyet kazandı. Ne zaman aşıyı temin edeceğimiz konusunda konuşmak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, 8 bin 641 kişinin testi pozitif çıktı. Bin 37 vatandaş hastaneye kaldırılırken 5 bin 123 kişi ise eski sağlığına geri kavuşarak iyileşti. 145 kişi ise hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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